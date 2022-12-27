台北市長蔣萬安27日晚間到信義分局慰勞員警的辛勞。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市長蔣萬安27日晚間到信義分局慰勞員警的辛勞。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市長蔣萬安27日晚間到信義分局慰勞員警的辛勞。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市長蔣萬安上任第二天，27日晚上在警察局長楊源明陪同下，到跨年活動及明年台灣燈會主要活動場地的信義分局，慰勞第一線執勤員警，除對分局各級幹部及員警這一年來維護治安、協助防疫及選務工作的辛勞表達慰勉之意，也對即將執行跨年活動安全維護勤務，表示除既有維持秩序、交通疏導等工作應精益求精外，並特別特醒加強規劃群眾疏散、防踩踏等作為，以確保活動零事故發生，讓民眾能安心安全跨年。

蔣萬安除頒發慰問品，更與員警餐敘交流，關心員警勤務狀況，蔣萬安表示，跨年活動結束後，緊接著便是農曆春節，民眾返鄉過年與親友團聚時，警察仍在工作崗位上持續守護民眾的安全，因此特別表達肯定與感謝，也叮嚀員警在執行工作之餘，最重要的還是注意個人安全及健康。

信義分局長王寶章表示，感謝市長的慰勉鼓勵，民眾的安全就是警察的首要任務，針對跨年活動信義分局會做好萬全準備，全面維護會場及周遭區域安全，讓民眾安心快樂的迎向2023。春節期間亦將持續加強安全維護工作，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作目標。