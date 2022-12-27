國民黨高市黨部主委懸缺，未能連任的前總召童燕珍呼聲高，後續將由黨中央決定。（柯宗緯翻攝）

國民黨失去高雄市議會龍頭後，黨內又爆內鬨，開始抓戰犯，被點名該下台的國民黨高雄市黨部主委許福明今（27）日證實，預計本月底卸任，但強調是因身體亮紅燈，與議長選舉無關。至於接棒人選，傳出未能連任的前總召童燕珍呼聲高，後續將由黨中央決定。

68歲許福明2021年10月到任，是第3度回鍋擔任主委，這次接掌兵符，在市長及議員選舉選得不差，尤其議員拿下29席，當時好心情藏不住。

未料，後來許福明協調正副議長選舉，藍營茶壺內的風暴不斷，許福明連月來情緒低落，早已倦勤，再加上這次失去議會龍頭，許被指事前未能掌握，而被點名該下台，但也有藍營議員力挺他。

針對為何在此時選擇請辭？許福明透露，近年他身體出現心臟疾病，加上前陣子選戰勞累，健康走下坡，原本就打算高雄市長選後要交棒，但黨中央交付完成正副議長選舉任務，但身體頻向他抗議，因此必須讓身心喘息。

許福明預計本月底走人，後續誰來接掌市黨部主委，傳出前國民黨資深議員童燕珍呼聲高，她是社團法人高雄市婦幼同心會創辦人，國民黨前不分區立委童惠珍是其胞妹，過去童也擔任議會黨團總召，也與媒體互動佳。

童燕珍受訪時強調，自己沒有派系包袱、立場客觀，加上熟悉議會生態，若黨中央有徵詢她，願好好評估，但也希望國民黨黨中央能聽進地方聲音，讓她覺得自己的付出是值得的。