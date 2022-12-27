韓國男星藝學英（別名芮學永，音譯）2001年以模特兒身份出道，身高188公分又有一張不輸偶像的俊秀臉蛋，高人氣還曾與孔劉、姜棟元等齊名，但2009年與朱智勳爆出吸食大麻，還被判刑，星途全毀；而藝學英曾復出演藝圈，卻因酒駕又淡出，今（27）日他的助理證實他24日逝世，享年40歲。

綜合韓媒綜合報導，藝學英的助理證實他在24日上午逝世，死因不明；有知情人士透露，藝學英其實身體狀況一直不太好，過去因為脾臟破裂免服兵役。韓國網友也推測，藝學英的健康不佳又碰毒，很難有好的身體。

藝學英以模特兒身份出道後，有著完美比例身材，加上一張花美男帥臉，當時與孔劉、姜棟元、朱智勳齊名，是家喻戶曉的人氣男模特兒，4人也都陸續轉型成演員，正式踏入演藝圈；豈料，2009與朱智勳被警方發現吸食大麻，還有販毒行為，逮捕後還被判刑2年半、緩刑4年，自毀星路。

而藝學英在2011、2012年有上節目，試試水溫，在低調回歸演藝圈，但作品都沒有太受歡迎；沒想到他在2018、2019年被抓到酒駕，只能停止演藝工作，之後他也決定退出演藝圈，轉行做生意。

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