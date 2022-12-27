最近天氣寒冷，許多民眾都會特別加強保暖以免感冒。耳鼻喉科醫師張弘分享真實病例，日前一名中年男子因喉嚨痛就醫，但檢查後發現不是感冒，而是「急性會厭軟骨炎」，嚴重時恐怕會窒息缺氧，死亡率高達7%，提醒民眾千萬不可掉以輕心。

醫師張弘在臉書粉專《耳鼻喉科 張弘醫師》發文表示，日前有名50多歲的男性患者，就醫時自述：「喉嚨裡長一個東西，吞嚥很卡」，且疼痛感已經持續3天，就算吃藥也不見好轉，因此來找張弘求助。

張弘表示，替患者進行鼻咽內視鏡檢查後，發現罹患「急性會厭軟骨炎」，他進一步說明，會厭軟骨主要負責人體吞嚥時保護呼吸道，若發生紅腫、化膿等情況，可能會完全堵住氣管，最終導致窒息身亡，所幸這名患者發現即時，經過抗生素治療一周後，才完全康復。

張弘說，過去曾遇過這類的患者，半夜喘不過氣，經插管急救、送加護病房才撿回性命。而急性會厭軟骨炎其實好發於3至12歲的孩童，常見致病菌為B型流行性感冒嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type b, Hib），臨床出現的症狀為：吞嚥疼痛（100%）、無法吞口水（83%）、喉嚨痛（67%）、呼吸喘（58%）、聲音沙啞（50%），需靠鼻咽喉內視鏡才能診斷。

文末，張弘提醒，會厭軟骨腫脹造成缺氧窒息的死亡率有7%，緊急時刻得插管或進行氣切手術，呼籲民眾若有吞嚥疼痛、吞嚥困難等症狀，應盡早尋求專業醫師協助，避免憾事發生。