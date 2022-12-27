藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後又成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，2014年出演蔡依林的單曲《呸》MV，樂於展現自己的她還斜槓當起Youtuber，犀利發言讓她成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日薔薔為2023年的藝術寫真拍攝，全裸的狀態卻不小心被司機阿伯看到，阿伯害羞表示：「很漂亮」。

薔薔近日準備一年一度的宣傳照拍攝，她每年都想拍不同的風格，薔薔說自己不像其他藝人，用代言照拍的照片拿來用，直呼：「我不會跟別人一樣，為了工作才做這件事好嗎，我們是真的藝術家」，透露一天就要拍三套，本來想要拍沙漠場景的，但由於天氣不好，所以決定下海拍攝。

薔薔這次嘗試金色短髮的造型，很有復古跟未來感，概念是未來系外星人墜到海裡面的感覺，到了戶外陰雨綿綿，而且還非常冷，由於她當天生理期，為了拍攝只能塞棉條，塞到一半工作人員立刻拿出垃圾袋支援，場面相當戲劇性。薔薔拍攝後脫下濕的衣服，正要脫掉內褲，半邊胸部露出來，沒想到被司機阿伯看到，阿伯當下驚訝到差點往後跌倒。

薔薔描述當下情景。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

工作人員訪問目睹裸體的阿伯，阿伯則比大拇指回應：「好看好看，漂亮！」，害羞誇讚薔薔身材好，網友也誇：「不管是造型概念或是畫面主軸都很有風格，加上薔又有時尚名模的身材跟臉蛋」，知名經紀人孫德榮大讚：「我的乖女兒也太敬業了吧！大冷天邊流血大雨中下海，應該得最佳敬業奬」。