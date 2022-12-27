總統蔡英文27日率領執政團隊召開「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布義務役役期將從現行的4個月恢復為1年，並自2025年1月1日起正式實施，適用對象為民國94年次以後出生役男。役期延長後如何保障役男徵集服役相關權益，是台北市政府最關心且重視的議題。北市兵役局長李治安表示，將全力配合政策調整後的徵兵處理工作。

李治安表示，役男除可依生涯規劃申請提前或延緩入營外，也會依中央規畫配套措施，辦理就讀大專院校役男彈性修業之服役申請，讓役男可以選擇在學期間同時完成服役與學業，不致因服役而延遲就學或進入職場。

另外，依國防部規畫義務役月薪將從每月約6510元，調整為每月約2萬6307元，並依據勤務性質給予專業加給，以兼顧義務役人員的基本經濟生活。服役期間，如役男因家庭因素符合申請提前退伍（役）或貧困征屬生活扶助情形，兵役局也會主動關懷瞭解並協助提出申請。

李治安說，未來役男除可望將民間專業貢獻部隊，讓軍民職涯無縫接軌外，兵役局與勞動局合作推出的「役職挺你-役男就業輔導加值服務」方案，不但免費也能夠幫助提升退役後的就業競爭力，歡迎役男多加利用，如果想進一步了解相關資訊，可隨時連結北市兵役局網站查詢。