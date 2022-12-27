31歲香港女星陳思圻（前名：陳偉琪）是2011年溫哥華華裔小姐亞軍，頂著選美光環踏進演藝圈，代表作為《愛．回家之開心速遞》一角「細龍太」。近日她趁聖誕節到斯洛伐克旅行，在網路分享穿粉色比基尼泡湯的動態，身旁還有4位東歐帥哥陪伴，她笑稱：「只有3度，但是感覺真的好熱。」

陳思圻今（24日）在IG上傳多張辣照，只見她站在溫泉旁，身上僅穿粉紅色的比基尼，大方秀出E級上圍和長腿。陳思圻也公開自己浸入泉水的自拍，由於只露上半身，瞬間聚焦在豐滿的美波。

陳思圻在文中寫著：「這個Boxing Day（聖誕節次日）不太冷。只有3度，但是感覺真的好熱。」原來她泡的湯是男女混浴，有4位東歐帥哥作伴，不禁用英文寫道：「A sweaty Sveti Stefan Day with this boy band（和男孩們一起度過汗流浹背的聖斯特凡島日子。」

許多網友看到如此火辣的畫面，激動地留言：「身材好好，我都熱了」、「比基尼好漂亮」、「天使面孔，魔鬼身材」、「你好正，是男人都想跟你泡」、「這些男人真有福氣」。