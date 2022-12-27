這理由真絕！有女子在網上分享新來的女同事怪事，她提到因為公司有規定，新人從總公司培訓後，分發到分公司就可以一起輪值夜班，但是，這名女同事卻是以有「陰陽眼」無法輪夜班，這樣的理由也讓她與主管相當傻眼；網友也表示「上日班比較輕鬆啊」、「好扯喔」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，她提到工作的公司有規定，新人在總公司培訓1個月之後，分發到分公司就得開始值輪班，但是她遇到一位女同事，一到分公司便直接向她表明「不上夜班」，其理由竟是女同事有「陰陽眼」。

新來的女同事不能上夜班理由讓她與主管相當傻眼，但後來主管有嘗試和女同事溝通，也讓女同事上了一天晚班，但上完這天晚班，女同事說「廠房鬼太多，會怕」，導致現在女同事不輪夜班，上一般日常班，也不明原因不敢辭退女同事；她無奈嘆「應徵條件都有寫，有陰陽眼還來應徵輪班制」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「為什麼不敢辭退？」、「只能怪面試的主管擺爛，所以現在你們只能『X陰陽』」、「好扯喔」、「上日班比較輕鬆啊」、「有陰陽眼該做的職業不是這個吧？」、「不適合就換掉，否則誰都會說也有陰陽眼」、「強迫她輪班，不爽自己走人！不安排她輪班表示，主管有問題」、「這理由真絕」。

另外，還有網友在留言區分享有「陰陽眼」女生應徵「禮生」，但做了1個月後，向老闆表示要轉調內勤，原因是她都會看到往生者和她打招呼與微笑，感到害怕，但是該公司老闆則表示，等往生者對她生氣，或出手想打她，才會將她轉到內勤；此留言也讓其他網友笑翻。