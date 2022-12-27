儘管全球經濟環境惡化令半導體產業需求降溫，但Lasertec、京瓷（Kyocera）兩大日廠仍舊看好半導體長期需求。京瓷預備在未來3年擴大半導體資本支出，還打破慣例貸款1兆日圓發展半導體設備零件。

京瓷27日宣布明年度（明年4月起）起算的3個年度內將投資1.3兆日圓（約97.7億美元）發展半導體設備，較前3個年度的半導體投資額多出1倍。上述1.3兆日圓包含9,000億日圓資本支出，及4,000億日圓研發投資，前者較前3個年度增加1倍，後者較前3個年度增加60％。

日本半導體測試設備商Lasertec同樣看好長期產業前景。Lasertec社長岡林理近日接受《日經新聞》專訪時表示，雖然近日有部分客戶要求延後設備出貨，且半導體產業組織SEMI預期明年半導體產業的設備投資額將比今年少，但他仍舊預期半導體市場將自明年下半開始復甦。