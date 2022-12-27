升息循環逐漸進入尾聲，渣打銀行預期，利率風險對於固定收益資產最壞的情況已經過去。

渣打銀行財富管理團隊預期，美國有望在明年上半年停止升息，並視通膨回落的情況以及經濟動能走勢，來調整緊縮貨幣政策。儘管2023年經濟仍存在下行風險，但利率與通膨均已見頂回落的背景下，投資人對於穩健收益的需求增加，建議可從現金部位轉向固定收益資產配置，實現穩健收益。

渣打銀行順勢上架「大華銀六年期美元保本基金」，採用美國公債作為保本基底，再搭配道瓊工業指數選擇權，以透明簡單的架構，將過去專屬專業投資人的投資商品，轉換成公募型的保護型保本基金，最重要是相類似產品群中少見的100％本金保本。

作為市場上唯一公募保本型基金的保管銀行，渣打銀行亦與基金公司合作，提供市場上獨特的保本型基金，不斷升級最簡便及多功能的網路下單平台，提供各類精選基金商品以滿足投資人的多元需求。