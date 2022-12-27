宋逸民主理的「藝起發光」教會指出女星小甜甜（張可昀）私生活有極大狀況，小甜甜退出後，教會深陷連日的風波，「藝起發光」協會第一任理事長也是創會元老的音樂人黃國倫與寇乃馨夫妻，今（27日）受訪坦言他們8年前是第一對「被離開」藝起發光協會的夫妻，當時真的十分難過。

寇乃馨透露黃國倫擔任理事長3年期間，和教友之間的溝通都平起平坐，但2014年黃國倫任期屆滿、理事長改選時，他們成為第一對「被離開」藝起發光的夫妻，其中過程不願細說，只能說是因為「理念不合」而被迫傷心退出。寇乃馨回憶當時的心情非常痛苦，「我至今想起離開時的那一晚，國倫一個人窩在我家沒開燈的客廳沙發上，一言不發呆坐了好久好久，我們都非常難過」。

她提到很多人不明白他們離去的原因，但顧及弟兄姐妹的合一，8年來從未對外提及傷心事。後來夫妻倆將事業與生活重心轉往大陸，都沒有過問、干涉協會的事，但每當想起「藝起發光」，心中仍有酸楚遺憾。夫妻倆最近從新聞中看到「藝起發光」轉型成一間「教會」，內心都是詫異的。

「誤會大了！『藝起發光』從一開始就是登記有案的社團法人協會，不是教會！」黃國倫心痛地直呼，接著分享藝起發光」的緣起，他2010年受邀參加佳音教會在國父紀念館主辦的第一屆「愛在四月天」大型福音晚會，看到許多基督徒藝人站在一起傳福音，隔年「愛在四月天」更具規模地進了小巨蛋，號召來自不同教會的100多位基督徒藝人同台參與，大家希望把這樣的基督徒藝人活動常態化，決定申請成立「藝起發光協會」，目的在聯合海內外基督徒藝人與眾教會，承辦年度的「愛在四月天」，一起傳福音做公益。