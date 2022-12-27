低溫濃霧天氣擾亂印度首都新德里27日航空與鐵路運輸，開往德里至少15班火車誤點，德里機場亦在推特上發布警告，由於某些地區能見度僅50公尺，部分飛機航班「可能受到影響」。冷峰過境導致新德里溫度最低下探攝氏5.6度。