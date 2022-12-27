低溫濃霧天氣 擾亂新德里陸空交通 23:532022/12/27 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 低溫濃霧天氣擾亂印度首都新德里27日航空與鐵路運輸，開往德里至少15班火車誤點，德里機場亦在推特上發布警告，由於某些地區能見度僅50公尺，部分飛機航班「可能受到影響」。冷峰過境導致新德里溫度最低下探攝氏5.6度。 寒流來襲！高雄杉林區低溫 不到攝氏10度 寒流＋輻射冷卻強襲 聖誕節暴冷探6度 這天東北風炸雨 變天了！明轉濕涼10縣市探10度 3地陰雨持續到跨年 #新德里 #低溫 #濃霧 #天氣 #擾亂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連日低溫獨居翁起床慘摔頭部受創 鄰居聽呼救急報警 17:392022/12/27 社會 今明低溫恐僅4度！ 吳德榮：週一白天起減弱 09:012022/12/24 生活 春運將至 陸官方鼓勵錯峰休假、開學 21:432022/12/26 財經 東北季風周三增強！跨年北台灣整天濕涼 元旦天氣曝光 21:222022/12/26 生活 入夜19縣市低溫特報 3縣市「亮橙燈」非常寒冷 17:452022/12/25 生活 台南搖滾耶誕演唱會 歌迷冒低溫漏夜卡位就為搶看女神 12:532022/12/24 生活 寒流沒完沒了 專家：恐有第3波 揭報到時間 09:072022/12/26 生活 跨年毀了！明起變天這3天大雨 2地區曝光 10:052022/12/27 生活 寒流低溫！新北騎士上工疑天冷路倒 緊急送醫仍不治 16:262022/12/24 社會 桃園寒流接連來 復興區果農柑橘防寒害 04:102022/12/27 地方新聞 高雄田寮與內門區下探6.0°C 養殖業者樂觀以待 12:012022/12/25 生活 最低溫恐破6度！一周溫度變化出爐 跨年3地有雨 21:312022/12/25 生活 南韓正妹泡台灣野溪溫泉 黃色比基尼彈出兇猛弧線 12:232022/12/27 娛樂 凍死人！桃園聖誕前夕急凍 昨至今早9人OHCA僅1人救回 10:492022/12/24 社會 急凍3.4度這日轉雨炸6天 跨年元旦降雨熱區曝 07:542022/12/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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