面對明年不確定性猶存的市場環境，法人發行新基金為投資人搶息抗波動，聯博投信推出旗下首檔目標到期債券基金，主要投資四年到期全球美元優質投資等級債券，聚焦成熟市場的投資機會。

過去由於受制於長期低利環境，過去國內投信發行的目標到期債券基金大多以新興市場或亞洲為主，藉由承擔較多的信用風險，換取較具吸引力的收益水準。

不過，近一年全球利率大走升，聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，美國投資等級公司債券殖利率已來到十年來高點水位（5.3％），新興市場主權債券殖利率更來到8.5％；美國投資等級債券波動度來到6.2％遠低於新興市場主權債券波動度9.0％來得相對較低。

雖2023年投資市場仍將面臨景氣走緩的潛在風險，江常維認為，投資等級債市仍能有表現空間的主因在於，目前投資等級發債企業並沒有大幅擴張財務槓桿，償債能力仍佳，債市體質良好將可抵禦經濟放緩的壓力。雖然政策利率仍會牽動債券價格波動，對於存續期間較短的短天期投資等級債券影響相對較小，聯博四年到期全球美元債券基金是投資一籃子多數到期日和基金設定日期相近的債券，目前採中短天期的預定投資組合，將可望降低整體投資組合的利率敏感度與波動度，持續朝原定的投資目標前進。