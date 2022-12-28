《劇場版 弦音 －初始的一射 －》改編自榮獲京都動畫大獎特別賞的同名小說。（中影提供）

由日本知名動畫公司「京阿尼」推出的新作《劇場版 弦音 －初始的一射 －》，改編自榮獲京都動畫大獎特別賞的同名小說，描述一群高中生加入弓道社團後，一起成長的青春故事。除角色相互扶持的友情令人動容以外，主角努力克服心魔、在賽場上突破自我的奮戰精神，更是該片最熱血的看點。

擔綱《劇場版 弦音 －初始的一射 －》製作的是被粉絲稱為「京阿尼」的京都動畫公司，過去以精緻地描繪人物動作、且忠實呈現原作風味的專業作風，深受全球動畫粉絲的熱愛。曾挑戰如游泳競賽、古典樂器等動畫主題，大至運動線條的描繪、小至演奏時樂器指法，京都動畫都不曾出錯過，還精準地傳達出角色享受其中的神韻，作品紛紛被粉絲封為「零負評神作」。

京都在2018年首度推出電視動畫《弦音－風舞高中弓道部－》，挑戰日本傳統武藝弓道，不料隔年卻發生了震驚全球的「京都動畫縱火事件」，讓公司遇上成立以來最大危機。重回軌道後，不久就宣布了《劇場版 弦音 －初始的一射 －》的製作消息，彷彿向動畫圈正式宣布了京阿尼的回歸。同時也吸引新生代搖滾樂團「LUCKLIFE」助陣，樂團特別以射箭時，抬手引弓、拉弦的動作為靈感，為本片熱血創作出主題歌「Hand」，讓粉絲期待不已。

資深畫師山村卓也在《弦音－風舞高校弓道部－》首度擔任導演，為了深入了解弓道的競技特色，特別前往弓道場，親自學習拉弓、放箭的每一個步驟，個性上凡事追求完美的他，甚至還幫整個製作團隊都報名參加體驗營，帶領全片的動畫師移師道場取經，親自感受這項傳統武藝的魅力。山村導演表示：「弓道的關鍵在於『動』、『靜』，不僅要呈現瞄準的過程中，射手沉穩、冷靜的心理狀態，在箭離開弓的那瞬間，又轉換為極具動態感的畫面，如何拿捏動與靜之間切換，是這次最大的考驗」。

此外，負責動畫聲音設計，同時也是本片核心要素的音響監督鶴岡陽太，為了在電影院打造出層次豐富、彷彿親臨現場的「弦音」，搬出各種錄音設備到弓道場收音，讓電影裡的射擊過程能聽出不同的弦音及風聲，聲優鈴木崚汰在試片會後更直呼：「用了電影院的優質音響看完，才發現每一次弦音都完全不一樣！」，呼籲粉絲一定要進戲院好好體會。

《劇場版 弦音 －初始的一射 －》集結電視動畫原班人馬，聲優陣容也全數回歸，更有知名聲優《CODE GEASS 反叛的魯路修》福山潤加入，為粉絲揭曉新角色二階堂永亮的真面目。該片以電視版本為基礎，加入新的劇情，並重新配音、配樂，打造出專屬適合大銀幕、戲院音響的絕佳體驗，聲優上村祐翔就表示：「電影與電視動畫的《弦音》是兩種完全不同的感覺」。

電影本周五（30日）在台上映，預售套票將於本周三（28日）開賣，包含原文電影海報、原裝進口電影L夾等日本進口周邊。