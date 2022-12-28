台中一名林姓男子在臉書刊登假的求職廣告，成功騙到一名女子上門應徵，女子吃下林男加料的湯麵後不省人事，林男趁機掀開其上衣搓胸並錄製影片，再將影片傳給她的父母親，恫稱「拿4萬5000元來贖她」，父母前往指定地點交付贖金才救出女兒；法官依以藥劑犯強制猥褻罪，判處林男有期徒刑4年。

據判決書指出，林男在去年11月23日某時許，在臉書網上刊登虛假之求職廣告，女子上網瀏覽後，誤信為真，而於同日晚間與林男相約見面，抵達後，林男先向女子簡短介紹工作內容及薪資待遇，並提供摻有不詳安眠藥之湯麵給她食用，女子於食用完後，旋即陷入昏睡而不省人事。

林男見女子昏迷後，徒手將女子上衣掀至露出胸罩之位置，並伸手揉搓其胸部，對其為猥褻行為得逞，另持手機錄製猥褻過程，又查看女子手機而得知她父母的電話門號，並於24日凌晨傳訊給她的父親，「她騙我朋友要給家人開刀的四萬加上我朋友的五千，共四萬五，目前人已經叫其他朋友去抓，已經抓到了，如果你們有要處理的話再聯繫我」。

再於同日凌晨，透過LINE傳送女子昏睡時遭其猥褻之照片、影片給她母親，對其父母恫稱「拿4萬5000元來贖她」，致其父母均心生畏懼，一同駕車前往賣場與林男碰面，再共同前往女子遭拘禁之地點，交付4萬5000元將女兒帶回。

法庭審理時，林男坦承犯行並稱是自己一人獨立犯案；法官審酌林男與女子素不相識，竟萌生歹意，下藥令其昏睡後，對之為強制猥褻，並剝奪其行動自由，造成女子心理上之陰影甚鉅，過程中又持手機拍攝女子遭猥褻之影片、照片，侵害其隱私，另傳送文字、影片、照片恐嚇她的父母，而得款4萬5000元，對社會治安危害甚鉅，所為殊無可取，法官依以藥劑犯強制猥褻罪，判處林男有期徒刑4年。