一名52歲蘇姓男子今年6月前往桃園一處加油站加油，趁女員工不注意之際，伸手翻起女員工的上衣，觸摸女員工腰部與肚子，嚇得對方崩潰大哭。桃園地院審結，依犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，蘇姓男子今年6月8日下午3時許，駕車前往桃園市八德區的加油站加油，趁女員工未注意之際，徒手拉起女員工的工作背心與上衣，觸摸女員工的腰部與肚子，女員工因受驚嚇而在辦公室落淚，同日晚間在家人陪同下前往警局報案。

對此，蘇男不認罪，稱他自己好像有拉女員工的衣服，但沒有刻意要跟對方怎麼樣，碰肚子的部分，如果監視器有拍到那就是有，他僅是在跟對方開玩笑等，但檢察官不採信，依法起訴蘇男。

桃園地院審結，法官認為，雖蘇男稱自己有妄想、情緒起伏大等精神症狀，但蘇男隨意觸摸不認識的女員工腰部及肚子的行為，在一般社會觀念上為越界的行為，絕非只有開玩笑那麼簡單，況且蘇男犯後還可神態自若開車與談話，均可見當時並未處於無法辨識違法行為的狀態，考量蘇男犯後態度不佳等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。