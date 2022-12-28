立法院內政委員會21日初審通過《平均地權條例部分條文》修正草案，明訂若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰，而且限期未改善者，可連續處罰。知名作家吳淡如則在臉書發文指出，分析目前央行信用管制措施限制重重，現在資金不夠又買預售屋投資的人，肯定會套得比你想像中久。

吳淡如表示，未來想靠房市交易短期獲利困難度高，她分析目前央行信用管制措施，其中5大購屋貸款條件除了「公司法人購置住宅貸款」僅能貸4成，且無寬限期，自然人在第2戶以上的貸款也受到限制，包括雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄均取消寬限期。

再者，自然人第3戶以上房貸也限縮至4成，並且無寬限期；至於自然人購買高價住宅貸款（豪宅）部分，北市總價7000萬、新北市6000萬、其他縣市4000萬以上者，購屋僅只能貸款4成，並且沒有寬限期；最後則是「建商購地貸款」僅能貸5成，還要保留1成動工款並檢附具體興建計畫，更要求在18個月內動工，否則將回收貸款或提高利率。

吳淡如分析指出，​目前房市利空並不只是升息的問題，五年之內想要靠買賣房子賺價差，在之前已經非常困難，而現在如果想短期獲利，在台灣投資房產的確沒有遠景。

吳淡如更強調，資金不夠又買預售屋投資的人，肯定會套得比你想像中久，也不能夠像以前那樣只還利息，負擔肯定加重，她呼籲一定要評估自己的現金流；至於買自住房的朋友，恐怕高額貸款也不會太容易，因為銀行的存款準備率也被提高，銀行在承作房貸上會更加嚴謹。