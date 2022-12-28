2022年即將邁入尾聲，台中市政府規劃一系列節慶活動，包括2022台中耶誕嘉年華「台中好甜，心動於中」、2022跨年晚會及中台灣燈會等，為因應年底系列活動，台中市政府經濟發展局於台中市逢甲商圈、自由路商圈、電子街商圈、繼光商圈、東協廣場及逢甲夜市設置主題性節慶裝置藝術燈飾，並舉辦拍照抽iPhone14活動，邀請市民暢遊台中。

經發局表示，2022台中耶誕嘉年華「台中好甜，心動於中」活動地點設於舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道，附近的自由路、電子街、繼光三大商圈及東協廣場、逢甲夜市，也特別推出意象燈飾聯合行銷活動。

與節慶元素呈現，相當吸睛！電子街商圈內的燈飾結合電子意象及節慶氛圍，點亮巷弄街道店家。(圖/台中市政府提供)

經發局說明，各景點燈飾設計皆融合商圈、夜市在地特色商品或美食，電子街商圈的燈飾有耳機、相機等電子產品圖案；自由路商圈的燈飾有太陽餅、鳳梨酥等各式糕餅圖案；繼光商圈則結合東南亞風情服飾、食品等；逢甲商圈融合奶茶、雞排等在地特色與節慶元素，相當吸睛。

裝置意象位置圖。(圖/台中市政府提供)

經發局指出，市府也加碼推出抽獎活動，即日起至明年2月19日止，在電子街商圈、繼光商圈、自由路商圈、逢甲商圈、東協廣場及逢甲夜市6處地點與「台中好甜 心動於中」裝置意象合影拍照（需有人物，不得空景），並於經發局臉書粉絲專頁完成上傳及指定步驟，就有機會把最新的iphone14手機帶回家。

經發局進一步表示，台中市力推富市3「前店後廠自由港」政策，台中國際會展中心展館設施預計113年完工、114年啟用，屆時可讓「前店後廠」展銷模式發揮最大經濟效益，市府鼓勵各商圈市場勇於創新，配合市府節慶，推出專屬特色活動，創造產業亮點及城市品牌形象，也歡迎民眾暢遊台中，體驗「心動於中」的感動。

(台中市政府經濟發展局廣告)