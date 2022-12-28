看準楊梅補漲燙金地段，「鴻灃‧越」主推27-38坪2-3房，吸引親子家庭首購族，今年10月開案熱銷好評，現正推出3房早鳥價，928萬含車位話題暢旺。現場專案經理說明楊梅未來將發展成物流園區後，造就上萬就業人口，伴隨企業引流，人口紅利與生活機能亦步亦趨。

「鴻灃‧越」坐落桃園市楊梅區新農街，推出27-39坪2-3房，皆為邊間格局，每戶開窗，採光通風臻至完善，主打3房30坪自住，總價928萬含車位，吸引親子家庭首購、磁吸科技人士剛性需求。

現場專案指出，楊梅發展迅速蘊含潛力，在桃園市長鄭文燦引入物流集團數21億購地，強化國泰與永聯「物流共和國」布局，未來造就就業機會上萬，地段補漲如日中天。

他強調，「鴻灃‧越」現在享早鳥優惠價，伴隨桃園捷運與行政劃分後，將成為台北市翻版，其中楊梅如同當時南港區域，作為起漲點燙金地段，現在也受置產客青睞。

「鴻灃‧越」700公尺近抵交流道，國道縱貫北北桃、新竹，動能快捷。(圖/鴻灃建設提供)

根據內政部統計，楊梅人口從2019迄今提升4萬人。除了當地4處工業區提供就業機會，更仰賴五楊交流道往來便捷，25分鐘北上暢通無阻，龍潭科學園區近在咫尺，實現科技人士築巢圓夢。

「鴻灃‧越」享楊梅、埔心雙城機能優渥，城市繁華左右共享，一線好境完成購物浪漫步調。(圖/鴻灃建設提供)

另外，楊梅、埔心雙城機能優渥，大成商圈有銀行、政府機構；新農街滿足食衣住生活採買；埔心四維商圈飽含美食文化。城市繁華左右共享，一線好境完成購物浪漫步調。

「鴻灃‧越」除了交通、地段優渥，也講究美學，戶戶開窗、戶戶採光，3樓以上對坐農業綠廊。(圖/鴻灃建設提供)

「鴻灃‧越」除了交通、地段優渥，建築本身享「文創越建築」美學，外觀大器延伸向上，前後兩棟塑造韻律層次，且以梁柱外推雕塑室內格局，使外觀紋理雅致更讓美感保值。

除了美學講究，住戶回到家再享闊暢綠景，「鴻灃‧越」戶戶開窗、戶戶採光，3樓以上對坐農業綠廊，下樓便是美食街深擁優等環境，移步易景，實現渡假生活情趣。

「鴻灃‧越」基地規劃遼闊，附設無障礙空間。大廳、交誼區佐以美式英倫風格，管理室物業管理縝密，有獨立包裹室，美感與機能兼容並蓄。

【「鴻灃‧越」資訊】

地址： 326桃園市楊梅區新農街591號對面

電話： 03 478 1289