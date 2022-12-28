台北市政府推動「士林北投科技園區」，發展「數位技術服務」和「智慧健康照護產業」，其中「鄉林士林官邸」以優渥機能、地段為條件，招商頂級醫療團隊入駐，與周遭合作發展醫療一條龍的觀光經濟，星醫美學集團也選擇在此拓點旗下品牌「星醫美學院」，盼提供在地居民專業保養服務、治療新趨勢與預防醫學的觀念。同時，也看中園區交通便利，明年力拚國外遊客尋幽訪勝。

「鄉林士林官邸」頂級醫療園區潛力十足，位處台北頂級醫療產業的黃金地段，附近有榮總、新光、振興、和信的醫療體系，可以說是北台灣醫學重鎮。

建築正對士林官邸花園，享受56,000坪的盎然綠意，加上中山北路林蔭大道，享受離塵不離城的選地美學。擁有破千米的棟距，且正對士官萬坪花園，醫師與患者看診時一覽愜意綠海，擁有盎然的減壓環境。

步行5分鐘可抵達士林捷運站，享有優秀便利性，未來台北第一座捷運TOD啟動，漫遊故宮博物院、北美館、北藝中心和圓山飯店，移步易景，以人文滿足所有休憩體驗。

鄉林建設協理劉安康表示，「鄉林士林官邸」的設計以人為本，且特別關注建築結構安全，使用LRB隔震構造，再採用滑動制震阻尼器，讓全棟精密儀器安全無虞。

「鄉林士林官邸」的設計以人為本，制震、隔震系統讓全棟精密儀器安全無虞。(圖/中時新聞網攝)

園區提供完整醫療、科技等產業資源，吸引再生醫學領域的星醫美學集團進駐。星醫美學集團致力於讓客戶擁有美麗與自信，推動臉部保養、美容課程的服務。

星醫美學集團發言人宋東彬表示，星醫美學集團在今年成立了第一間再生醫學實驗室，提供完整預防醫學及濃縮技術服務，還有推出Rooti貼心貼服務，可針對日常生活長時間動態監測，幫助及早發現健康偏移的徵兆。明年則有更高的目標，希望發展觀光醫療，並以亞太地區、國際旅客為主，園區交通便利將成為強大助力。

星醫美學集團積極投入大健康、再生醫學領域，明年再推觀光醫療經濟。(圖/中時新聞網攝)

「鄉林士林官邸」不僅在交通設想周到，成熟商圈的布局引人入勝，目前大動作尋找異業合作機會，期許更多健康產業進駐，全方位打造醫療觀光經濟一條龍服務。

慕名而來的遊客可藉由綠意一掃憂患，或是前往萬麗酒店休息，在觀光產業推動下，享受一日泡湯行程，也是十分雅致的看診體驗。