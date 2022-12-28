4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，古靈精怪的他再度奪走全場目光，他一下不耐煩地拉扯老媽凱特快點走、別再講，一下子又被粉絲送的禮物分心，沒留意到自己落單了，當發現家人都已走遠後，他快速奔跑追上，還大喊「夏綠蒂」，當趕到姊姊身邊時，他連忙把手上的花遞給姊姊，可愛、溫暖的一幕讓現場粉絲不禁發出一聲「噢」，顯然心都被融化了。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《紐約郵報》（New York Post）娛樂版「第6版」（Page Six）報導，25日英國王室成員前往東部的山均漢姆堡（Sandringham Estate）教堂參加年度傳統耶誕禮拜，活動結束後王室成員照例步行返回城堡，並且與沿途的支持者寒暄，這是威廉王子與凱特的么子、4歲的小路易首度參與這場傳統的耶誕公開活動。

一直以來以古靈精怪、「表情包」著稱的小路易這回也沒讓粉絲失望，不斷奪走眾人目光。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，當媽媽凱特與姊姊夏綠蒂和粉絲寒暄時，小路易似乎有些分心。（圖／路透社）

他先是被拍到不耐煩地伸手猛拉還在和沿途支持者寒暄的凱特，希望老媽不要再講，趕快走回城堡。

接著又被拍到他似乎因為粉絲們給的禮物分心了，沒發現家人們都已經走遠，當發現自己落單時，小路易突然拔腿狂奔、衝向家人，他一邊跑一邊大喊「夏綠蒂」，這時走在前頭的威廉、喬治及夏綠蒂紛紛停下腳步、回頭等待家中老么，當追上家人後，小路易隨即把手上的花遞給姊姊，威廉也用手輕拍兒子的頭表示鼓勵，這失控但又可愛、溫馨的一幕令在場支持者發出一聲「噢」，顯然大家都被小路易的舉動融化了。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，他一會兒拉扯凱特、一會兒拔腿狂奔大喊「夏綠蒂」，奪走眾人目光。

小路易拔腿狂奔的畫面引發粉絲熱議，網友們打趣道「他完全是個混亂」、「他看起來是王室護衛官員的噩夢」、「安全官員要心臟病發了」，也有人說「愛死路易了，每次都讓我笑出來」。

#PriceLouis running back to Dad & his brother and sister… giving the security guards a heart attack in the process!!! 😂 #Sandringham pic.twitter.com/ZEsCYsl5Z1 — Karen Anvil (@KarenAnvil) December 25, 2022

也有支持者捕捉到小路易伸手向王室武官、湯普森中校（Lt. Colonel Johnny Thompson）要一幅粉絲送的柏靈頓熊（Paddington Bear）畫作，畫面顯示小路易將畫作拿給凱特、和母親分享，這個畫面也讓王室迷評論「太可愛」。