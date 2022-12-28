4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，古靈精怪的他再度奪走全場目光，他一下不耐煩地拉扯老媽凱特快點走、別再講，一下子又被粉絲送的禮物分心，沒留意到自己落單了，當發現家人都已走遠後，他快速奔跑追上，還大喊「夏綠蒂」，當趕到姊姊身邊時，他連忙把手上的花遞給姊姊，可愛、溫暖的一幕讓現場粉絲不禁發出一聲「噢」，顯然心都被融化了。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《紐約郵報》（New York Post）娛樂版「第6版」（Page Six）報導，25日英國王室成員前往東部的山均漢姆堡（Sandringham Estate）教堂參加年度傳統耶誕禮拜，活動結束後王室成員照例步行返回城堡，並且與沿途的支持者寒暄，這是威廉王子與凱特的么子、4歲的小路易首度參與這場傳統的耶誕公開活動。

一直以來以古靈精怪、「表情包」著稱的小路易這回也沒讓粉絲失望，不斷奪走眾人目光。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，當媽媽凱特與姊姊夏綠蒂和粉絲寒暄時，小路易似乎有些分心。（圖／路透社）
4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，當媽媽凱特與姊姊夏綠蒂和粉絲寒暄時，小路易似乎有些分心。（圖／路透社）

他先是被拍到不耐煩地伸手猛拉還在和沿途支持者寒暄的凱特，希望老媽不要再講，趕快走回城堡。

接著又被拍到他似乎因為粉絲們給的禮物分心了，沒發現家人們都已經走遠，當發現自己落單時，小路易突然拔腿狂奔、衝向家人，他一邊跑一邊大喊「夏綠蒂」，這時走在前頭的威廉、喬治及夏綠蒂紛紛停下腳步、回頭等待家中老么，當追上家人後，小路易隨即把手上的花遞給姊姊，威廉也用手輕拍兒子的頭表示鼓勵，這失控但又可愛、溫馨的一幕令在場支持者發出一聲「噢」，顯然大家都被小路易的舉動融化了。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，他一會兒拉扯凱特、一會兒拔腿狂奔大喊「夏綠蒂」，奪走眾人目光。

小路易拔腿狂奔的畫面引發粉絲熱議，網友們打趣道「他完全是個混亂」、「他看起來是王室護衛官員的噩夢」、「安全官員要心臟病發了」，也有人說「愛死路易了，每次都讓我笑出來」。

也有支持者捕捉到小路易伸手向王室武官、湯普森中校（Lt. Colonel Johnny Thompson）要一幅粉絲送的柏靈頓熊（Paddington Bear）畫作，畫面顯示小路易將畫作拿給凱特、和母親分享，這個畫面也讓王室迷評論「太可愛」。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，他把一幅粉絲送的柏靈頓熊（Paddington Bear）畫作拿給媽媽凱特看。（圖／路透社）
4歲的英國路易王子（Prince Louis）25日首度參與耶誕禮拜後與支持者交談、互動的公開活動，他把一幅粉絲送的柏靈頓熊（Paddington Bear）畫作拿給媽媽凱特看。（圖／路透社）

文章來源：Prince Louis tugs at Kate Middleton's hand as he grows restless meeting Christmas crowds
文章來源：'Chaotic' Prince Louis charms royal fans as he runs to bring flowers to Charlotte
文章來源：Prince Louis runs after family as he thinks he’s being ‘left behind’
文章來源：Prince Louis shares Paddington drawing with royal fan in adorable moment
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