財信傳媒董事長謝金河表示，在一場投資論壇上，有記者問他台股明年指數最高點在哪裡？他不假思索回：「不知道」。他說，去年各家投資機構預測台積電股價沒有一家猜對，去年此時半導體產業盛況空前，今年竟變成慘業，坦言「『預測』存在危險性」。對比去年行情大好，今年正好倒轉過來，所有經濟指標都往下，股市的長線指標在低檔，也許行情總在最悲觀中誕生。

謝金河在臉書發文指出，其實猜指數，說股價是最難的，投資永遠沒有標準答案。他把去年此時預測台積電股價的各家投資機構看一下，沒有一家看對。

去年此時的半導體產業盛況空前，車用晶片大缺貨。謝金河提到，德國經濟部長都來求救，具有代表性的業者也都說：AI、電動車無所不在，大家都認為半導體產業仍然需求吃緊，沒想到今年半導體變成慘業，費城半導體指數一度大跌48.63%，台積電、超微（AMD）、輝達（Nvidia）等股價都腰斬。

他說，「每一年到年尾歲末，市場都會出現很多不同的預測，現在回頭比對一下，命中率都不高，像是香港投行去年預測恒生指數，沒有一家看對，最離譜的是德意志看37000點，恒生指數最慘跌至14597點。去年看好虛擬貨幣的最多，大家都看好比特幣大漲，沒人想到最後大跌逾60%。預測特斯拉（Tesla）的巴倫投資看2000美元，但今年特斯拉也是名列前茅的跌最慘的公司。」

謝金河認為，去年此時，全球股市都漲到最高點，通膨壓力已箭在弦上，聯準會（FED）暴力升息、股市大跌、美元指數大漲；今年正好倒轉過來，景氣下滑，所有經濟指標都往下，股市的長線指標在低檔，美元指數正從高峰反轉向下，也許行情總在最悲觀中誕生。