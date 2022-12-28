總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至20320元。對此，前立委沈富雄27日就表示，對於兵役延長到底有沒有用，「其實基本上都沒用，因為最有用的方法是美國的軍事，足夠讓中國大陸不敢動手」，引發討論。

蔡英文在記者會中親自宣布，經過2年完整的評估與檢討，決定從2024年起恢復1年期的義務役，適用對象為2005年1月1日以後出生的役男，「我必須承認，這是一個無比困難的決定，但是身為總統、三軍統帥，捍衛國家安全，確保國家利益，讓台灣永續生存，確保世世代代自由民主的生活方式，是我做為總統無可迴避的責任！」

沈富雄27日在網路節目《少康戰情室》中表示，對於兵役延長，他認為「基本上延不延長都沒有用，因為最有用的方法是美國的軍事，足夠讓中國大陸不敢動手，如果最後中國大陸動手了，我們服兵役三年，學什麼方法，都無效，通通無效」。沈富雄更指出，「那到底要在沙灘上停火？還是山峰上停火？還是在東海岸停火？國民黨就是要問這個問題」。

最後沈富雄也對國民黨喊話，「不要自我設限，認為國家大事怎麼能問，就問，讓他難堪！」沈富雄坦言，「因為不講清楚，我們的家長，不管是孩子要當兵幾個月，永遠會忐忑不安」。