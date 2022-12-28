針對今年稅收超徵4500億元，「還稅於民」話題近日熱議，也成為代理財政部長阮清華眼前一大難題，對還稅於民他三緘其口，卻又不否認N倍券的發放。政論網紅「高雄林小姐」直批，如果政府財務有問題，就去規劃債務問題，不要拿超徵老百姓的納稅錢來政策買票。就跟早餐店老闆多收顧客錢，不退錢給顧客，卻說幫每人加一根豆芽菜一樣不合理。她還批北市立委補選候選人吳怡農說政府有2500億舉債，所以變超收2000億，根本胡說八道。

「代理財政部長說好憂慮，如果要還稅於民可能要再舉債。」林小姐表示，你要怎麼樣規劃你的債務那是一回事，你超收人家的要還給人家！「財政部長？搞什麼鬼啊！」選舉前常會有政策大買票，藍綠都有，表示你(政府)是願意花錢的，但是花錢要合理合法。超徵人民的錢，不是應該要退給人民嗎？你要花的錢，怎麼會是超徵的錢？這樣完全不合理。你如果有財務問題，要去解決財務問題，不應該去強佔收近來的錢(稅)。

（影片來源取自《高雄林小姐》若有移除請見諒）

林小姐提到，阮清華就說搭配政策發放會更好，例如過去的三倍券、五倍券。「等一下！政府超收你納稅人的錢，結果要發給全民？包括沒有繳稅的人？為什麼？為什麼不把欠你的錢還給你？你才是債主捏！」現在中華民國是欠老百姓的債，應該要還給老百姓，結果現在全部發，不是變成政策買票了嗎？因為1年以後又要進行選舉，現在弄幾倍券發放，那不是拿欠某些人民的錢，來做濫好人，然後全民買票嗎？

「財政部長你剛剛不是說憂慮國債變嚴重嗎？拿去買票國債就不嚴重了嗎？」林小姐舉例，你要發幾倍券，那你去規劃，用合理的錢去發，怎麼會用超徵人民的錢去發？是爬帶了吧？早餐店多收你的錢，不退給你，說我之後幫大家都多加一根豆芽菜喔！「蛤？你欠我的錢關隔壁桌的豆芽菜什麼事？你欠我的你還我啊！」哎呀，如果我還你的話，我的財務會出問題呀！你欠我的你要還我，你財務有問題，自己去規劃調度啊！

林小姐指出，「給你看一下吳怡農說的東西，這個人可以當立委喔？」吳怡農說，稅收可能超徵4500億，但扣除2500億的舉債，只超收約2000億。「你是哪裡有問題，你不是學經濟的嗎？超收4500億就是超收4500億，不會因為政府有2500億的舉債就變成超收2000億，你在胡說什麼啦！」不會因為有舉債就超收比較少，政府已經說超收4500億，吳怡農還在那邊胡說八道。