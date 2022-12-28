總統蔡英文27日宣布役期延至1年，外界質疑她是迫於美國壓力而做出變革，但她否認。不過，國民黨立委鄭麗文仍痛批，蔡政府對美國言聽計從，所以台灣必須延長役期？還是因為害怕影響選情才遲遲沒有在選前宣布？又或是不想得罪美國爸爸，只好把燙手山芋丟出來？這樣會不會太不負責任了？

鄭麗文更點出「民國94年出生的役男，2024總統大選有沒有投票權？眉頭一皺發現案情不單純」。

鄭麗文27日在臉書發文表示，蔡英文27日拍板延長兵役案，預計民國94年以後出生的役男皆要當兵一年，實彈射擊將會增加到800發、義務役薪資調高至2萬320元、入伍訓練提升至8週380小時、部隊訓練提升至44週，民進黨總召柯建銘更說要將延長兵役案交由立法院從「查照案」變成「審查案」，但兵役延長的問題明明由政府頒布行政命令就可以實施，為什麼要交由立法院審查？先繞進蔡EE的國安會議一圈，再繞到立法院？

鄭麗文質疑，兵役問題變成審查案，表面上看起來蔡總統好像非常重視民意，但事實上是美國一再催促？或是蔡政府對美國言聽計從？所以台灣必須延長役期？還是因為害怕影響選情才遲遲沒有在選前宣布？又或是不想得罪美國爸爸，只好把燙手山芋丟出來？這樣會不會太不負責任了？當年萊豬強行進口台灣、核食強行通過，也是因為在野黨強力監督食安，才將查照改為審查，其他事情有看過執政黨提出要審查嗎？沒有！

鄭麗文直言，只要是執政黨想要的政策，在立法院有過不了的事情嗎？多數暴力不是眾所皆知的事情嗎？這時候把頒布行政命令就能實施的事情提出來要立法院審查，民進黨是在開玩笑吧？滿滿的都是政治考量！當初食安問題有看過你們重視嗎？

鄭麗文還提到，九合一大選選前兩岸關係的緊張、俄烏戰爭、通膨低薪、論文抄襲、黑金、房價、治安槍擊、人蛇詐騙等等這麼多問題，都沒有辦法解決，也沒有看到蔡英文身為總統為這些事情發聲，也正因為這些原因，造就了民進黨大敗，所有的民怨通通反映在選票上！

鄭麗文痛批，現在遇到兵役問題，政府又要試圖甩鍋，讓這些未成年的年輕人為政府付出代價，執政黨應該好好負責，不要再大打抗中保台牌賣芒果乾！已經沒有人會再相信了啦EE。她還在文末點出貓膩：民國94年出生的役男，2024總統大選有沒有投票權？眉頭一皺發現案情不單純。