台北市長蔣萬安邀請國民黨立委林奕華擔任副市長，不但綠營批評，藍營也傳出雜音。台北市議員徐巧芯27日在節目《新聞不芹菜》中表示，自己能理解蔣萬安為什麼被罵也要找林奕華，主要原因就是林既認真、人和又好，蔣萬安度過蜜月期，就需要林奕華帶領團隊穩健上軌道。

徐巧芯指出，她自己經過整個2022蔣萬安的選戰，參與也非常深，深深知道林奕華對蔣萬安的重要性及無可取代性，為了讓台北市政府順利的運作，以及蔣萬安蜜月期很快就會過了，未來這些對市長的考驗，絕對需要林奕華在身邊。

對於林奕華的能力，徐巧芯提到，第一她做事情非常認真，第二她的人和很好，溝通的能力很強。像蔣萬安一開始選舉的時候很不穩，還傳出躺平、佛系等負評，是直到林奕華到他的競選辦公室出任總幹事，整個團隊才開始上軌道。

徐巧芯還強調，林奕華在競選過程做很多事情，且本身又是議員出身，當過立法委員、新北市教育局長，兼具行政經驗跟民代經驗，在蔣萬安團隊中是沒有辦法被取代的。她坦言，「我覺得所有人對這件事的批評，都是合理；但也能理解蔣萬安跟林奕華寧可被罵也要這麼做的原因」，因為馬上就要進到深水區，與其那時候亂，蔣萬安還不如在前期做決定，讓團隊穩定的、穩健的走在軌道上。