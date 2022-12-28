不要臉還怕撕破臉？有自己經營鹽酥雞小攤販的的男子在網上發文，他表示先前因為親戚孩子來買，基於都是親戚關係便沒收錢，但這名已是大學生的親戚孩子竟變本加厲，來的次數頻繁，甚至越點越多，一個月少收好幾千元，讓他不堪負荷，反應給家中長輩，卻得到「怎麼想賺自己人的錢」嘴臉，讓他無奈嘆「食材不用錢？攤位不用租金嗎？」。

一名鹽酥雞攤老闆在臉書社團「匿名2公社」發文，他表示因為鹽酥雞攤是自己經營，因此，當親戚好友來都會請吃鹽酥雞不收錢，但是近來有親戚孩子已經是大學生，起初只點雞排、甜不辣，他想說是親戚孩子便不收錢，豈料，這名孩子來的次數越來越頻繁，點的也越來越多，甚至日前還點了500多元，他看到傻眼，對著親戚孩子苦笑「叔叔小本生意要收錢了不然會被吃倒」，對方卻厚臉皮回應「叔叔生意很好不會倒」，讓他相當無奈。

事後也將這些事情反應給家人，但是家人卻是一臉不可置信地看著他認為「怎會想賺自己人的錢」，父母還對他表示「一年也不見得會遇到一次」，別為了這些事情和親戚撕破臉，但他不滿認為「食材不用錢？攤位不用租金？」，而且這名孩子每2天點1次500元，一個月就好幾千元，讓他不堪負擔，但他也無奈家中長輩的反應，讓他不知所措，上網求救網友「有沒有不撕破臉，拒絕被白吃的方法？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「要是我就直說了，他都不要臉了，我還怕撕破臉」、「太頻繁的話，我會收欸！我會跟他說『我收你食材費就好』」、「土這麼軟，當然要掘深一點啊」、「他對同學請客吃鹹酥雞，您就當盤子被端了」、「面對不要臉的，就是要收錢」、「看到他來直接說，我要收錢喔！沒錢不要買」。