在跨品牌聯賣助攻下，有巢氏房屋陳俊夏團隊全年業績衝破6200萬元。（永慶房產集團提供）

永義房屋全台第一店在吳浩銘帶領下，今年平均3天成交1件、創造近6千萬業績。（永慶房產集團提供）

台慶不動產黃奕家團隊加盟10個月、店業績衝破1.1億元，勇奪全台第２名。（永慶房產集團提供）

通膨、戰爭等因素衝擊全球經濟，今、明兩年的台灣經濟成長率也因此遭下修，但永慶房產集團2022年績效卻超乎預期，在南台灣繳出亮眼成績單，2022年開出69間店，帶動區域店數直逼400間店、搶占45％店數市占，穩居「南台灣房仲第一品牌」

值得一提的是，永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在南台灣（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）不僅店數市占高，還有完善的聯賣制度及強大品牌力，推升全區業績突破79億元，其中的26億元來自聯賣、聯賣占比達3成3，也帶動單店平均業績達2400萬元。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，除對聯賣深表讚賞，南台灣夥伴對於「先誠實再成交」理念和「誠實服務承諾」也都積極落實，贏得消費者認同的結果，也激發今年南台灣成交件數突破1.5萬件，等於過去一年平均每間加盟店成交超過38件。此外，本區店業績突破1億元的加盟店，高達8間，還有1店突破2億元大關；千萬業績經紀人的人數也多達50位，甚至還有2位經紀人年度業績衝破8千萬元。

今年2月自其他房仲轉招的台慶不動產北高華夏鑫富加盟店，驗證了「找對事業夥伴，就能事半功倍、邁向成功」。加盟10個月、店業績已衝破1.1億元，勇奪「台慶不動產2022年全台店業績第2名」。店長黃奕家表示，南台灣店數多，搭配聯賣制度，是業績更上一層樓的關鍵。

此外，全台超過2萬名加盟夥伴響應簽署「誠實服務承諾」，致力翻轉社會對房仲的負面印象，加盟總部也時刻提醒交易安全，讓客戶認同一點一滴轉換成實質的業績，讓黃奕家直呼「選對加盟品牌，真的成功一半」。

有巢氏房屋嘉義嘉大南京加盟店店長陳俊夏則十分推崇永慶加盟總部不斷前行的行動力！過去曾在自營品牌和其他房仲任職，對於總部支援沒有太多感受，陳俊夏表示，自己還想拚業績、擴版圖，卻沒有後援，只好跟同事一起往外尋求。隸屬於永慶房產集團的有巢氏房屋，不僅傳承直營經驗，還有跨品牌聯賣可以擴大服務版圖，從嘉義到全台、上千間加盟店、2萬名夥伴，一起攜手幫忙找客戶、找物件，聯賣帶進超過4成業績，助攻團隊業績衝破6200萬元。

來自直營房仲的永慶不動產高雄大順鴻麗加盟店店東沈瑞吉，也深有同感！在強大品牌力、系統和數位工具、深度聯賣助攻下，讓他的團隊過去7年、每年平均業績都超過1億元，驚人的是，2022年聯賣業績達3800萬元，幾乎是同業一間店的營業額。根據統計，南台灣從這家直營房仲到永慶加盟體系創業有14間店，單店平均業績高達2500萬元，凸顯永慶房產集團打造的完善加盟環境，確實是「最強創業平台」，從南到北都有成功案例。

加入集團18年的永慶不動產高雄中華藝校加盟店店東郭銘揮，從經紀人到3間店，2022年帶隊拚出1億元業績，其中3600萬元來自聯賣！過去5年的業績，以每年增加1千萬的速度成長，是南台灣績優店、更是全台前20名的指標店。

在賺差價、AB約盛行的年代，因認同永慶房產集團董事長孫慶餘「先誠實再成交」理念而加入，對於集團壯大和逆勢突圍很有感。郭銘揮分析，集團總是從解決消費者、加盟店東長的痛點出發，而衍生出誠實服務、數位工具和聯賣制度等，結果不僅是客戶能安心買賣、加盟夥伴有寬廣的事業舞台，更帶動產業向上提升。面對2023房市反轉，他相信在總部帶領下，不僅績效將穩健成長，還要做好逆勢展店的準備。

全台第一間永義房屋－永義房屋高雄大順龍華加盟店，在店東吳浩銘帶領下，2022年以近6千萬業績搶進「永義房屋2022年全台店業績前5名」。全年成交超過140件，等於3天就成交1件，凸顯永義房屋上市未滿兩年，卻已獲得消費者認同。

所謂「工欲善其事、必先利其器」，今年不到40歲的吳浩銘，去年從經紀人轉換成店東，知道第一線對於數位工具的渴求，所以他加盟以科技見長的永慶房產集團。而加盟總部挹注大量資源助新手店東長做好管理，從課程、會議到專人指導，讓創業無陣痛，再次見證「最佳發展平台」的威力。