藝人白冰冰主持的《我愛冰冰Show》，日前因播放音樂版權糾紛，被追討6千多萬元，更有爆料指楊繡惠因對方子弟兵阿文騙錢爭議，和白冰冰鬧翻，才在幕後操作版權內幕。如今節目將在農曆年後改版，但固定班底少了楊繡惠。對此，本人28日深夜在臉書發文，疑針對此事吐露心聲。

《我愛冰冰Show》將改版，但節目班底少了楊繡惠。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠表示，現在她只想給爸媽有生之年急境（極盡）的享受，想上的節目她自然願意上，但若是不想上的，給她再多錢也不會上，還特別提到，尤其是有一個人的節目，她絕對不會上，似乎意有所指。

楊繡惠發文訴心聲。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

貼文曝光後，引發一陣討論，網友紛紛鼓勵，「對於自己做事問心無愧就好」、「姐做自己就好，無需配合任何一個人」、「支持姐的決定，做好自己，心安理得就好」、「喜歡繡惠姐在各節目的表現，照顧好自己跟父母最重要，加油」、「支持妳，有姐的節目才看！」

此外，女星江泳錡也留言：「做自己最開心，如因上節目而被抹黑，不如別去！就像有節目因為特殊狀況先停錄，就說是你搞鬼！真的很倒霉」，對此楊繡惠僅簡短回應1個字「是」，明顯與前陣子的事情有關。

楊繡惠同意江泳錡的話。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

據了解，外傳是楊繡惠將節目版權問題外洩，引發白冰冰和楊繡惠不合之說，楊繡惠本人親自在新聞報導下留言：「我沒有那麼厲害！你們太看重我了！」更回覆網友：「你想我有那個能耐操縱嗎？如果我有那麼強大的力量，我就自己開節目主持就好了啊！」諷刺意味十足。

更多 CTWANT 報導