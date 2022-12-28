美國加州一處民宅當地時間25日凌晨發生一起火災，造成一名22歲準新娘不幸命喪火窟，而她在得知失火當下，拚命提高嗓門叫醒家中其他成員，讓5名獲救的家人為此感到悲痛不已。另一方面，她的家人和鄰居推測，大火疑似是家中的聖誕樹裝飾燈未關閉導致。

據外媒《紐約郵報》報導，美國加州北海蘭茲（North Highlands）一處民宅當地時間25日凌晨發生一起火災，一名22歲準新娘阿卜杜拉扎克（Destiny Abdrazack）在事發前才和家人開心慶祝平安夜，孰料她2時許突然在睡夢中驚醒，驚覺家中失火。

隨後阿卜杜拉扎克拚命提高嗓門叫醒家中其他成員，讓包括未婚夫在內的其他5名家人順利逃生，而她卻沒能從失火的屋內走出；雖然消防員獲報後到場，將倒在客廳的她立即送醫，仍不幸身亡，而當時和她一起受困火窟的2隻寵物狗同樣喪生。

準公公歐尼斯特（Ernest Isom）對此表示，阿卜杜拉扎克救了大家的命，卻沒能活下來，讓他相當悲痛。他還說，在失火當下，因為大家都處於熟睡的狀態，實際能逃跑的時間只有短暫的幾秒而已。

鄰居理查（Richard Byers）則指出，自己在聽到幾聲巨響而從睡夢中驚醒，朝窗外一看竟發現阿卜杜拉扎克的家被熊熊大火吞噬，「我可以看到她家中的聖誕樹上閃爍的光，感覺像是火災的起因。」他透露，事發後和妻子一起跑出家門拿滅火器幫忙救火，不過由於火勢太過猛烈，就算把花園裡的灑水器都打開也無濟於事。

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