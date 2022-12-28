中國宣布將結束入境旅客隔離規定，引發投資人期待這個全球第2大經濟體將再度活絡，而且俄羅斯將從明年2月起禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業，有助於支撐能源需求，國際油價今天大體上揚。
紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價下跌3美分，來到每桶79.53美元。
倫敦北海布倫特原油2月交割價上漲2.94美元，來到每桶83.92美元。（譯者：陳政一）1111228
中國宣布將結束入境旅客隔離規定，引發投資人期待這個全球第2大經濟體將再度活絡，而且俄羅斯將從明年2月起禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業，有助於支撐能源需求，國際油價今天大體上揚。
紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價下跌3美分，來到每桶79.53美元。
倫敦北海布倫特原油2月交割價上漲2.94美元，來到每桶83.92美元。（譯者：陳政一）1111228
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