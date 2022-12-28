前美國總統唐納川普（Donald Trump）行事作風強硬，時常語出驚人，雖然2020年他競選連任失敗，但政治生涯並未因此畫下句點，近期他宣布競選2024年總統大選，積極爭取重新入主白宮的機會。Discovery頻道全新節目《空前絕後：川普家族》獨家跟拍川普家族成員在2020年美國總統大選最後數個月的行動、記錄開票後他們的反應，也邀請多位媒體人解讀川普一家，節目同時揭露川普家族鮮為人知的一面，一探川普在子女成長過程中扮演的角色，他又如何看待每個孩子？而川普子女私底下跟父親的互動又如何，他們是否認同父親的教養方式？節目真實記錄前美國第一家庭，川普本人、親屬與顧問均未參與節目製作與剪輯。

前美國總統川普宣佈角逐2024年總統大選。（Discovery提供）

2016年川普當選美國總統，讓主流媒體與社會大眾跌破眼鏡，2020年雖然他信心滿滿爭取連任，但卻面臨前所未有的挑戰，首先是新冠肺炎險峻的疫情，這不是他擅長面對的對手，因為病毒無法用威嚇或發推特文解決；而隨著國內「拒絕種族歧視」聲浪越來越高漲，數百萬人走上街頭抗議，政治效應難以預期。雪上加霜的是，川普在選前4週確診住院，競選活動大受影響，但頑強的鬥志讓這一家人全力迎戰，家族全員出動拚選戰，除了大家熟悉的長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）、次子艾利（Eric Trump）3位得力助手，川普的媳婦與小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）也四處助選，再次讓選民見識到川普家自豪的「團結一氣」精神。

川普的子女在選戰期間成為他的絕佳幫手。（Discovery提供）

川普的分身大舉上路，從多元面向各自出擊，川普媳婦勞拉參與婦女後援會的活動，伊凡卡除了為參議員站台，也關注貿易議題，抽空拜訪經營受困的工廠。小唐納川普擅長投川普支持者之所好，他不停抨擊對手拜登，在接受媒體採訪及發表演說時也不忘揶揄拜登。距離選前不到一個月，川普陣營卻面臨財務危機，次子艾利跟著聯合募款委員們一起募款，即使含著金湯匙出生也得放下身段拜託別人資助。

子女們熱心幫忙選戰，讓川普感到欣慰，他表示自己非常看重父職，也做得很好，他的子女又怎麼說呢？小唐納表示成長過程中總是有父親陪伴，他會在會議室玩積木和卡車，父親則在一旁工作。伊凡卡則回憶起小時後聽過父親唱歌，也透露父親染疫時她的擔憂及父女間的親密互動。艾利也提到父親總不漏接他們的電話，川普子女都相信父親即使勤奮工作，但是家人在他心中絕對排第一位。

川普子女從小就過著非一般生活，鄰居麥可傑克森還會登門一起玩電動。（Discovery提供）

川普不吝於給予孩子關愛，但同時也扮演嚴父的角色，從小就嚴禁孩子吸毒、喝酒跟抽菸，也教育孩子們東西不會來得理所當然，想買腳踏車就得自己打工賺錢。在商業戰場上，川普總是出手快、狠、準，他也將弱肉強食的觀念傳授給孩子們，一有機會就會讓孩子相互較勁，即使是放假玩樂時也不例外，伊凡卡表示每年家族成員會一起去滑雪，這個家族活動的重頭戲是要看他們誰能先衝到山腳，提到這件事子女們也都津津樂道，可見自小川普家的孩子就得學著各憑本事博得父親的關注與認同，他們也以此為志，也是這樣的教養方式，讓他們在川普競選時擔任絕佳助手，每個人都能獨當一面展現各自的魅力。

《空前絕後：川普家族》將於明年1月5日起，每星期四晚間10點在Discovery頻道播出。