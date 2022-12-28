33歲的黃河，去年底跟温貞菱分手，恢單後看似專注於工作，時報周刊CTWANT日前直擊黃河忙著拍新作品《勿忘影中人》，與女主角李玲葦互動親暱，不過下班後，黃河就直奔找新歡，跟新女友在大街上接吻、還有擁抱「頂撞」的經典畫面，連等個馬路，他手都不安分地在新女友屁股上游移，止不住的親暱舉動，顯然是陷入了熱戀之中。

黃河與李玲葦肢體互動很多，但感覺比較像兄妹情。（圖／本刊攝影組）

12月20日上午11點多，黃河在台北市士林區街邊拍攝公視《勿忘影中人》，休息期間，黃河與女主角李玲葦互動熱絡，總是在一起聊天，不時還會打打鬧鬧一番，黃河甚至在其他工作人員面前抱著對方轉圈圈，此外還勾著對方的肩膀、摸對方的頭，互動時而像是情侶，有時又像是兄妹一般。

黃河收工後直奔新歡住處，晚上八點鐘與新女友出門。（圖／本刊攝影組）

女友在等紅燈時，溫柔地吻了黃河的額頭。（圖／本刊攝影組）

下午3點半左右，黃河結束拍攝工作，搭乘劇組交通車到捷運站乘車離開。4點半左右，黃河熟門熟路地走進大安區一處華廈，本以為他和温貞菱情斷後搬了新家，令人意想不到的是，這裡似乎是新歡的住處。3個半小時後，晚間近8點，黃河牽著新女友出門，一路上女方也總是挽著黃河的手臂，就像是熱戀期中的男女一般，身體緊緊黏著對方。十幾分鐘後，兩人散步到了黃河位於信義路4段巷弄的住處，待了約半個小時，接著又一起出門，借了共享機車後，騎車到中山區相片沖印公司辦事，隨後小倆口開始在寒風中散步。

情侶倆在步行時，不是女方勾著黃河的手，就是黃河緊摟著女方的腰，兩人的手都離不開對方的身體。（圖／本刊攝影組）

黃河想將女友抱起，但看起來比較像用下半身頂撞，而女友也不時依靠在黃河肩膀。（圖／本刊攝影組）

8點13分，路口等候紅綠燈時，女方雙手抓著脖子上的圍巾，略帶羞怯地靠近黃河，並在對方的額頭上給了一個香吻，走過馬路後，趁著餘溫未散，兩人直接在大街上嘴對嘴親吻，而接下來的一路上，彼此間不是牽著對方的手，就是摟在一起。更加令人血脈噴張的是，黃河在台北市熱鬧的忠孝復興路口雙手環抱女友，用下半身將對方頂起來，隨後甚至還拉下口罩，似乎完全不擔心會被路人認出，而一連串情侶間的甜甜蜜蜜，讓寒風颼颼的冬夜彷彿變成了溫暖的春天。

小倆口一起用餐，看得出黃河的女友五官秀麗長相甜美。（圖／本刊攝影組）

黃河的手游移在女友屁股上，接著伸進女方屁股口袋取暖。（圖／本刊攝影組）

9點半左右，小倆口悠悠哉哉的散步到了大安路覓食，邊吃邊聊的過程中，可以看出女方清秀的一面，雙眼還透著一股靈秀之美。吃飽後，黃河先到一旁的茶飲店買了兩杯茶，回到小吃店和女友會合後，由女方買單離開，接下來又是一路步行散步。10點半，兩人回到敦化南路和信義路口，黃河將手伸進女方的褲子後方口袋取暖，絲毫不在乎周邊還有其他民眾。隨後兩人回到疑似女方住處的華廈，直至深夜12點多，未見兩人出門。

對於目前的感情狀況，本刊至截稿前未能取得黃河回應。

黃河與新女友在街上熱吻，看得出兩人正在熱戀中。（圖／本刊攝影組）

兩人手牽著手回到疑似女方住處。（圖／本刊攝影組）

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