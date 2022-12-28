金鐘視帝黃河情史除了温貞菱外，他過去曾自爆在結束一段6年的感情過後，情感上完全放飛自我，曾在2年期間與80位女生發生關係，情史十分瘋狂，他2019年被爆出長達109秒的「全裸DIY」影片，就被懷疑是前女友的報復。

露骨「打手槍」影片被流出時，黃河正忙著宣傳新作，當時他在記者會上被正面問到這件事，主持人立即打斷問題，並由助理護送離開，場面有些尷尬。不過，黃河透過經紀人坦承該影片主人翁是自己，但心情平靜，因為該影片是多年前拍給當時女友的示愛影片，他自認沒有傷害到別人，「不覺得是做錯事，只是覺得遺憾！」

黃河過去曾傳出「2年交80個女友」荒唐情史，事後經紀人澄清是玩笑話。（圖／取自黃河臉書）

據悉，當時收到影片的女生是黃河從高中到大學的女友，當時他們交往4年，對方秀氣且是個文青，因黃河忙拍戲，經常聚少離多，加上生活、工作環境不同，導致觀念分歧，難免吵架，最後和平分手，並非不歡而散，因此黃河不理解影片為何在多年後流出。經紀人當時也替黃河澄清，說黃河每段感情都維繫頗久，「2年交80個女友」只是玩笑話罷了。

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