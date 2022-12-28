一份小小禮物，啟動罕病兒小天使夢想旅程！台灣大哥大基金會攜手財團法人罕見疾病基金會舉辦第六屆「微樂心溫度」募集活動，號召民眾一起為罕見疾病兒童募集心願禮物。

短短12天成功募集411份禮物，獲得全民熱烈響應，募得禮物包含電子琴、機器人、腳踏車、書桌到樂高玩具、運動鞋等。

台灣大哥大27日舉辦年終歡樂派對，邀請罕病兒與家長們一起到場同樂，台灣大哥大總經理林之晨、台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠、台灣大體育家族選手一起拋磚引玉認捐禮物，桌球好手林昀儒也驚喜現身，化身孩子王，與志工們一起和這群生命小鬥士畫畫、唱歌，度過歲末的溫馨時光。

台灣大哥大總經理林之晨表示，今年台灣大與財團法人罕見疾病基金會合作「微樂心溫度」活動，罕見疾病是生命傳承中難以避免的隨機風險，全台灣有超過19,000位罕病兒童與罕病家庭，罕病孩童們從小會發現自己的與眾不同，但是仍然努力克服先天性的挑戰，勇往直前，展現生命的韌性。林之晨說，很感謝一起參與募集禮物的民眾，和台灣大共同凝聚愛心替孩子圓夢，為小天使們點亮希望，啟發他們能所不能的夢想旅程。相信在勸募過程中，大眾也更瞭解罕見疾病、接納罕病兒童，台灣大持續結合科技擁抱愛，散播更多溫暖至社會每個角落。

林之晨今年也親自認捐了3份禮物，分別是腳踏車、變形機器人與書桌，孩子們在收到林之晨認捐的禮物時相當興奮，立刻就將禮物拆開，與爸媽、台灣大哥大志工一起玩樂。目前就讀國小二年級特教班，患有Angelman氏症候群（天使症）的小欣，也在姑姑的陪伴下從林總手中接過心願禮物—腳踏車，雖因疾病造成語言發展低落，小欣卻不吝透過豐富肢體動作表達她可愛的個性，今年也許下願望，希望凡事能夠自己打理，和最愛的姑姑與姊姊一起騎著車、吹著風，開心出遊。

台灣大哥大體育家族選手也響應認捐禮物，包括台灣網壇黃金女雙詹詠然與詹皓晴，以及桌球選手鄭怡靜都表示這活動既溫暖又有意義，主動加碼認捐禮物，讓愛傳遞給每個需要小朋友。桌球好手林昀儒更是驚喜現身並認捐了兩份禮物，其中一份是今年宣傳片的9歲啟睿，他的願望是收到汽車模型，同樣也是車迷的林昀儒，特別買了自己的夢想品牌Aston Martin1：18仿真合金汽車模型，實現啟睿的夢想。另一份禮物是成人蛙式滑板車，幫助患有楓糖尿症的孩子，解決平衡感不好無法騎腳踏車的狀況，同時也能享受滑板車的速度。林昀儒不僅陪著小朋友一起唱跳，更與小朋友一起為象徵夢想與心願的圖畫紙上著色。孩子們玩樂時喜悅之情溢於言表，直到活動結束還依依不捨，希望能繼續跟大哥哥、大姊姊同歡。

國小五年級，患有甲基巴豆醯輔酵素羧化酵素缺乏症的小蘋也跟著媽媽、哥哥一起參加歲末歡樂派對。因為罕見疾病，家人特別照料小蘋的日常作息與飲食控制，不能攝取高蛋白的食物，休息睡眠時間也較一般人長。小蘋從小就感受到自己與同齡孩子的不一樣，也養成了成熟、自我要求高的性格，在班上不僅是人緣極佳、讓同學與師長依靠的班長，更是認真好學的模範生，時常自主犧牲休息時間複習作業，成績總是名列前矛，但卻也讓媽媽苦笑說道，母女兩人常因為小蘋太愛學習、減少睡眠時間而引發「母女大戰」，只希望小蘋身體健康，平安長大最重要。從小就具藝術天分、對舞蹈、音樂、繪畫極具興趣的她，不僅曾奪得全國校園繪畫比賽第二名，也在社團活動學習彈烏克莉莉，今年的願望是獲得電子琴，她得知心願實現時好開心，已經開始在Youtube看鋼琴練習的影片，準備自主學習，朝成為藝術家的夢想大步前進。

台灣大哥大基金會劉麗惠董事暨執行長表示，能夠為這群不畏生命逆境的小鬥士實現心願，是「微樂心溫度」公益活動的初衷。「微樂心溫度」透過「微樂志工」平台至今總計已與8間NPO合作，幫助偏鄉弱勢族群、身心障礙者和長輩、重症疾病與罕病孩童圓滿達成近2,000個心願，每一屆都有許多台灣大志工透過「微樂志工」平台報名加入包裝禮物的行列，只付出一點點心意，但對弱勢族群來說，卻是天上掉下來的禮物，「微樂志工」平台就是這樣一個擁有「善的力量」的媒介，讓台灣社會時時充滿著愛與溫暖。

財團法人罕見疾病創辦人陳莉茵則表示，透過台灣大基金會提供這次機會，孩子們都能感受到來自社會的溫暖。從收集每一位孩童的心願，到向大眾募集禮物，並經由台灣大細細審核每一份禮物，讓遍佈全台，北中南的小朋友都有機會收到心願禮物，讓愛得以傳遞給每個家庭。

「微樂志工」是國內第一款同時擁有網站與行動App的公益媒合平台，自2014年推出至今，加入的公益團體達317家，總志工人數約9,065人。該平台只要短短3秒，就能完成媒合與報名程序，亦可讓志工很快找到「適合自己的公益活動」，公益團體也可以找到「對的志工」，發揮「隨時、隨地、隨手」作公益的特性，讓愛可以持續溫暖著社會的每一個角落。