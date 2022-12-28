揮別2022年，擁抱更美好的2023年，2023年跨年倒數，亞太電信針對全台跨年熱區強化網路部署，已完成基地台擴充及出動行動訊號車進駐，現場提供2倍以上的網路容量，全台合計出動超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，讓用戶在跨年尖峰時段也能順暢地直播、打卡、視訊通話，與各地親朋好友即時分享佳節喜悅。

亞太電信發現，用戶使用各式社群平台直播互動的使用行為愈來愈頻繁，為滿足用戶跨年活動即時直播需求，特別針對台北市政府府前廣場、新北市板橋耶誕城、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄市跨年晚會、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等跨年熱區鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，連接最新升級的超高速光纖網路執行大量資料傳輸，現場更提供2倍以上的網路容量。

亞太電信積極強化行動網路服務品質，全台合計出動超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除了在跨年現場全程即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整，提供用戶順暢、穩定的行動網路服務。

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