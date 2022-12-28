東北季風南下，帶來些許水氣，北台灣今晨已有飄雨跡象。新竹以南受「輻射冷卻」影響，平地低溫不到10度，最冷的是新竹峨眉6.7度。今起受東北季風影響，北部、東部偶有雨，下雨的情況將持續至元旦當天，包括跨年夜、元旦清晨，偏濕冷。

今晨低溫和昨天一樣，前3名分別為新竹峨眉6.7度、苗栗頭屋7.0度、南投中寮7.1度；北部、東部因不再乾冷，「輻射冷卻」效應遞減，陸續脫離低溫特報範圍。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起天氣不穩定。

迎風面北部、東部今天起一連5天，受東北季風影響，偶有陣雨機率，今晨外海已有回波出現，帶來些許雨勢。吳德榮指出，這波東北季風停留時間長，延續至跨年夜、元旦清晨，天氣都不會太理想。

不過東北季風延伸有限，「大概就到桃園」，新竹以南維持晴朗穩定，白天舒適微熱、日夜溫差大。今各地氣溫：北部13至20度、中部8至25度、南部8至27度、東部12至23度。

最新模式模擬，下周一起又一波偏弱冷空氣南下，預估不到寒流等級。