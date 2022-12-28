檢調獲報，指台大土木系退休教授黃良雄，涉嫌在擔任教職期間，以人頭助理等方式，偽造相關單據，向國科會等單位詐領研究經費，估計9年期間詐得200多萬元，涉嫌詐欺取財、偽造文書等罪。台北地檢署27日指揮調查局台北市調處搜索2處，並以被告身分約談黃良雄9人。檢察官訊後，28日凌晨諭令黃男20萬元交保，張姓共犯5萬元交保。

黃昨被移送北檢時杵著拐杖喊冤說，從未詐領補助款，「是自己學生爆的」、「是挾怨報復」，原因是畢業不順利。

黃今交保離開時，暗指檢舉他的學生「畢不了業就火大」、「心理不正常，在網路上寫好大一篇，我怕影響他的前途不敢動，結果沒想到他還來這一招」；黃還說，「遇到忘恩負義的人要怎麼辦？」後離去。

依據網路資料，黃良雄具有美國愛荷華大學機械工程(流體力學)博士學位，曾任台大土木系教授、水工試驗所主任。

檢調接獲檢舉，指黃良雄涉嫌從2010年到2019年間，利用承辦國科會等機關委託的多項研究案件機會，以人頭助理方式詐報補助費200多萬元，昨兵分2路搜索，並約談黃良雄9人到案釐清案情。