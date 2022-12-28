宋逸民所屬「藝起發光」協會，近期因小甜甜的退出引發軒然大波，而本土綜藝天王吳宗憲其實也是一名基督徒，他曾在參加「藝起發光」協會活動時透露，先前受洗的過程讓他相當崩潰「可以放我出來了嗎？」

吳宗憲去年參加藝起發光所舉辦的「愛在四月天」活動中分享，自己成為基督徒已有十年的時間，且全家都是基督徒，接著回想到當初受洗時，有兩位牧師到家將他押進浴缸中，嘴裡說著「你已經在神的國度裡了，從今以後你就是基督徒了」而當下的他心裡崩潰直呼「可以放我出來嗎？」

不過，他表示，自從受洗成基督徒後，就隨時感受得到神的存在「禱告太有用了，大家心裡一定會有不如意的地方，通通告訴主耶穌，祂一定會應允你！」就如先前他認為自己太胖，於是連續向神禱告三天不吃飯，也就是所謂「禁食禱告」，結果就瘦了兩公斤。

最後，吳宗憲提到，牧師常跟他說要「不住的禱告」，他則回應「你錯了，我不只不住禱告，『我還又忍不住禱告』，我凍未條的時候就禱告了」他覺得自己已將人生全交到上帝手中「只要我醒過來的一天，主就與我同在」。