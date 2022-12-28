21歲就嫁給香港影視大亨向華強的「向太」陳嵐19日開直播，進軍帶貨市場，不僅賣起床墊，還吐露：「離婚也不要還回來哦！大方一點。」等字句，疑似暗諷汪小菲與大S隔空開戰一事，一時掀起輿論風波。豈料，在這場直播過後，向太的粉絲數量驟減90萬人。對此，向太在27日發影片自省，回應這次「翻車」作為。

日前向太加入直播帶貨的行列，第一次直播就與張蘭一家槓上，不只賣起床墊還在言談間暗酸汪小菲的所作所為，此舉在當時引發網友熱議。另外，張蘭事後直播時被問及此事，直言向太是：「更年期到了在亂發瘋。」而輿論風向也將炮火對準向太，不只粉絲數量減少90萬人，更有網友在她的留言區狂轟。

向太昨(27)日在抖音更新影片，指出：「我有很多需要學習和改進的地方。」表示自己在復盤前一次的直播，發現自己有很多不足，直言：「每一樣販賣商品，我和我的團隊都很嚴格把關，都是用過、吃過才拿出來賣的。」更表示未來也還是會繼續直播，以期讓粉絲買到物美價廉的東西，疑認了此前暗酸汪小菲的作為是錯事。

向太自省第一次直播不足的影片PO出後，不少網友紛紛留言直呼：「我只信一分錢、一分貨」、「你應該賣你真正用過的東西，而不是為了調侃人的商品」、「知錯就改，還是很聰明」、「可能也是無心說的一句話吧。」兩極的討論聲量依然不減。