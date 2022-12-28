副總統賴清德現身留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨（27）日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資。蔡隨後在臉書發文，強調在大家上周歡度聖誕之際，千里外的歐洲，烏俄戰事已超過300天還未停止，台灣人面臨威脅亦須展現守護家園、捍衛民主的勇氣和決心。副總統賴清德也現身留言，不僅支持蔡的決定，也表態會協助與社會各界的溝通對話。大批網友則痛批，綠營政權將台灣帶向戰場，若開戰應身先士卒。

蔡英文昨日晚間8時51分在臉書發文表示：「在大家上個周末歡度聖誕佳節，緊接著要迎向跨年之際，在距離台灣千里之遙的歐洲，烏俄戰事已經超過300天，還未停止。不只是歐洲，在亞洲，中國的擴張，也持續衝擊著國際秩序，威脅區域的和平穩定，影響兩岸關係。尤其，中國在8月軍演後，對台灣的威逼的情勢更加明顯。」

蔡英文指出，政府提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整規劃，共分為4大區塊。蔡更喊話：「只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年就不用上戰場」、「台灣要告訴全世界，在民主或獨裁之間，我們堅信民主；在戰爭或和平間，我們堅持和平。讓我們展現守護家園、捍衛民主的勇氣和決心，我相信，這將會迎來全世界民主自由的勝利。」

此文湧入近5000則留言，討論熱烈。賴清德也現身留言：「作為執政團隊的一份子，我也會來協助與社會各界的溝通對話。期盼大家互相交流，也共同支持國軍，讓國軍有更充實的戰力能夠守護台灣最寶貴的民主、和平與繁榮。」

此外卻也有大批網友表示：「EE！到時候，妳會在的，對吧？答應我」、「給你745天就做出這個結論？你們蔡政府亂政，竟要害台灣年輕人上戰場」、「若真的開戰，你們這些綠高官英身先士卒以謝國人」、「連飛彈飛過都不知不覺無可奈何，何苦還再唱哥哥爸爸真偉大？」「整篇的結論就是『ㄜ....ㄜ.....ㄜ......』以上」。