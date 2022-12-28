35歲香港女歌手江若琳2018年宣布結婚後，就鮮少出現在螢光幕前，不過還是不時會在社群平台上分享自己的日常生活，吸引許多粉絲關注。結婚4年的她，婚後努力做人，直到近日宣布懷孕，並透露這段時間的甘苦談，消息一出，得到外界祝福。

江若琳近日拍影片分享了懷孕心得，自曝兩人婚後一直很想要小孩，嘗試過各種坊間的方法，「朋友們說哪裡有間很不錯的中醫，說他百發百中，他的藥苦到懷疑人生，也用過排卵紙，所有你們想得出的方法我們都試過，但最後還是不成功。」

之後江若琳才發現罹患子宮畸胎瘤，但因為當時工作太忙，根本沒法動手術，加上自認是容易懷孕的體質，結婚後再做手術都來的及，「之後我們再去看醫生，他說我的畸胎瘤已經長大到阻礙到我的輸卵管，如果我不做手術，我的懷孕機率是很低。」然而，江若琳在做過手術之後，又再度積極「造人」，但卻面對一次又一次的失敗。

最後才發現，其實是老公蕭潤邦的精子出現問題，「檢查之後才發現原來我的精子不是很活躍，當時我也有問醫生有什麼解決方法，他說其實也沒什麼解決方法。」之後便下定決心要運動，不是為了減肥，而是為了健康，終於成功打破醫生曾說過他這個年紀精子沒那麼活躍的情況。片段中，江若琳更大方分享自己當時的驗孕棒，笑稱：「很深色的兩條線，這是我一輩子都會保存的一份禮物。」