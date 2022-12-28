年底將屆，龍巖(5530)先行在適當時機獲利了結，近一年處分台積電(2330)835張，交易總金額達4.18億元，平均每股交易價格500.78元，處分利益達1.17億元，目前龍巖手中還持台積電股票1061張，平均每股成本360元。

此這筆處分台積電股票的處分利，將會認列在股東權益項下的其他權益，並直接轉為保留盈餘，並不會反應在損益表的稅後純益上，因此不致影響龍巖本期損益。

龍巖近2年來推動數位創新服務效益顯現，及受惠於禮儀服務案件數量成長，今年前11營收年14.8%，為36.9億元，獲利也持續成長。配合資訊轉型及推動服務創新，龍巖結合實體及線上平台，創造更高服務價值。現階段24小時陵園線上祭拜及購物服務累計交易量已破千件，有超過15%的訂單於行動簽約系統成交，可望帶動整體獲利水準提升。

據國發會推估資料，2060年我國65歲以上人口將較目前成長85%。現階段龍巖生前契約市占率已達76%，未來禮儀服務規模勢必隨市場持續擴張。再加上全球面臨疫情的影響，消費者憂患意識抬頭，對於「先準備很重要」觀念提升，對生前契約商品的銷售有正面助益。

龍巖未來資本投入達將高達180億元，包含現有塔墓設施及禮儀場地改良升級、新生命建築建置以及南港辦公大樓興建開發案的投入，持續推動數位服務，以鞏固現有競爭優勢。

龍巖連續2年資助位於雲林縣褒忠鄉的龍巖國小該校「低年級課後輔導班」經費，特別在聖誕節前夕率領龍巖志工隊同仁一前往龍巖國小與全校師生一同勁歌熱舞、吃披薩歡度聖誕，內勤同仁也發起募資購買100本生命繪本書籍，贈送給小朋友們，鼓勵從小閱讀多元的讀物了解生命的意義。