金管會統計，防疫保單2022年截至12月26日理賠金額周增69.57億元、仍創今年單周第三高，疫苗保單理賠金額周增達11.74億元。合計防疫雙險理賠上周新增81.31億元，雖較前周103.67億元新高下降，但累計理賠金額達2071.93億元，突破2千億元關卡。

金管會表示，目前市面上已無防疫保單銷售，疫苗保單僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。截至12月26日，防疫保單合計承保件數488.19萬件、保費收入45.48億元，疫苗保單合計承保件數242.08萬件、保費收入10.17億元。

防疫保單今年截至12月26日理賠件數達402.43萬件、周增15萬件，理賠金額達1653.11億元、周增達69.57億元，雖較前周新增19.44萬件、85.42億元新高下滑，新增金額仍創今年單周第三高。累計理賠金額已達今年保費收入的36.34倍。

而疫苗保單今年截至12月26日理賠件數達100.55萬件、周增2.83萬件，理賠金額達418.82億元、周增達11.74億元，則較前周新增4.33萬件、18.24億元明顯減少，仍處於相對高檔。累計理賠金額已達今年保費收入的41.16倍。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險二度增資共260億元、新安東京海上產險二度增資共199.99億元、中信產險三度增資共155億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險二度增資200億元、兆豐產險增資20億元，合計已完成增資達984.99億元。

此外，兆豐產險董事會決議減資24.2億元彌補虧損，再辦理私募現增60億元。新安東京海上產險董事會日前亦通過將三度增資80億元，預計明年完成。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增2家產險公司遞件申請，合計已有5家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。