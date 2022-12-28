國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，預計明年2月才接任，因任期不到1年，屆時台北市大安區立委依規不用補選，引來綠營抨擊。對此，民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰直指朱立倫不會當國民黨主席，並認為應讓林奕華直接上任，立委補選派不分區去，能藉此接受民意洗禮，「如果今天我當黨主席就這樣幹」。

許國泰今(28)日接受港媒《中評社》訪問時指出，林奕華應該直接就任台北市副市長，立委補選則由不分區去選。許國泰提及，不分區有遞補功能，不會少一席，此舉能讓不分區立委接受民意洗禮，應趁這機會操練，「如果今天我當黨主席就這樣幹」。許國泰更痛批朱立倫「根本不會當國民黨主席」。

許國泰舉例，曾擔任經濟部長、經建會主委、陸委會主委的蕭萬長，1995年獲提名回嘉義市參選立委，並擊敗民進黨蔡同榮。經民意洗禮後，蕭萬長在1996年接行政院長並辭掉藍委，更在2008年與馬英九搭檔參選總統大選，「如果國民黨找不分區參加補選，經過民意洗禮就完全不一樣」。