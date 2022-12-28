小甜甜（張可昀）因與宋逸民教會理念不合退出，隨後教會發出聲明，卻牽扯出她的私生活有狀況，引發軒然大波，讓許多前教友接連指控不為人知的內幕，不過老公宋先生反倒逆風力挺教會，如今更傳出夫妻倆不僅分居，而且彼此的衝突得透過訴訟解決。

根據《鏡週刊》報導，小甜甜在聖誕夜時被直擊帶著女兒搭計程車返家，直到母女倆踏進家門，都沒有看到老公宋先生的身影，讓分居傳聞甚囂塵上，據知情人士透露由於小甜甜個性強悍，結婚後夫妻倆多次爆發肢體衝突，原先宋先生因為「愛妻」，對她的言行舉止百般讓步，不過長期下來似乎已忍無可忍，因此爆出婚內分居、互打官司等傳聞，對此，該名友人表示兩人未到離婚階段，不過已經「分居一陣子」。

小甜甜先前多次在節目數落老公的不是，雖然看似綜藝效果，如今不免引發各種聯想，如今傳出兩人的婚姻不僅沒改善，爆發口角衝突時的言語愈講愈難聽，導致老公宋先生忍無可忍，目前已經搬回與媽媽同住，不免聯想起宋逸民曾意有所指點出小甜甜「正值糾紛與官司」，溝通不成才會暫停她在教會的所有「服事」及新戲演出。

此外，也有教會人員爆料，因為《幸福宅一起》是要一齣獻給神的戲，所有參與演出者都要「淨身」，絕對不可能找有官司纏身的人演出，因此才會做出更換角色的決定。