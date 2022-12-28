證券交易所公司第21屆第8次董事會決議通過睿生光電(6861)、建德工業(6606)、長榮航太(2645)、英屬開曼群島永道射頻技術公司上市案審議，以及雲豹能源科技(6869)與泓德能源科技(6873)創新板上市案。

證交所表示，睿生光電公司申請其已公開發行普通股股票計34,984,500股上市乙案，經提請本公司有價證券上市審議委員會第765次會議審議，結論建請董事會同意其股票上市，謹提請核議決議通過，陳報主管機關。

建德工業公司申請其已公開發行普通股股票計97,623,783股上市乙案，經提請本公司有價證券上市審議委員會第767次會議審議，結論建請董事會同意其股票上市，謹提請核議決議通過，陳報主管機關。

長榮航太科技公司申請其已公開發行普通股股票計352,806,962股上市乙案，經提請本公司有價證券上市審議委員會第768次會議審議，結論建請董事會同意其股票上市，謹提請核議決議通過，陳報主管機關。

英屬開曼群島永道射頻技術公司(Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.)申請其已發行普通股股票計66,060,000股上市乙案，經提請本公司有價證券上市審議委員會第769次會議審議，結論建請董事會同意其股票上市，謹提請核議決議通過，陳報主管機關。

在創新板方案，雲豹能源科技公司申請其已公開發行普通股股票計112,709,078股於創新板上市乙案，經提請本公司有價證券上市審議委員會第771次會議審議，結論建請董事會同意其股票上市，謹提請核議決議通過，陳報主管機關。

泓德能源科技公司申請其已公開發行普通股股票計85,000,000股於創新板上市乙案，經提請本公司有價證券上市審議委員會第770次會議審議，結論建請董事會同意其股票上市，謹提請核議決議通過，陳報主管機關。