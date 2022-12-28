本季臨危受命接下塞爾提克總教練職務，馬祖拉帶領「綠衫軍」拿下至今為止NBA最佳戰績，不過他依然無法完完全全去除掉代理總教練的標籤，據《波士頓環球報》記者Adam Himmelsbach報導，塞爾提克還沒有任何真除馬祖拉的想法，無論如何他都將執教滿整個賽季。
34歲的馬祖拉過去沒有在NBA擔任主帥的紀錄，本賽季前烏度卡（Ime Udoka）因與球團女職員發生不正當關係，被塞爾提克禁賽整季作為處分，才臨時由馬祖拉接手教鞭，但塞爾提克似乎沒有任何的磨合陣痛期，本季戰績為24勝10負高居聯盟龍頭，每場平均可攻下全聯盟最高的118.7分。
單純只看11月的數據，塞爾提克拿下13勝2負，曾經寫下連續8場得分超過120分以上的比賽，場均得分來到123.8分，團隊投籃命中率來到50.5%，也讓馬祖拉獲得了10、11月分的東區最佳教練，且打從球隊開訓以來，球員們對於馬祖拉的執教風格相當喜愛，在球團上下互相信任下，造就了塞爾提克打出優異的表現。
塞爾提克的立場相當明確，馬祖拉依然要整頓賽季後半段及季後賽的工作，更不用說烏度卡的事情尚未解決，不過對於第一年擔任NBA總教練的馬祖拉來說，已經替自己的履歷加分許多。
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