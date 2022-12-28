縣市議會議長選舉雖已在25日落幕，但仍話題不斷，其中在台南市，更是出現三位國民黨籍議員跑票的情況。對此，前立委沈富雄建議，國民黨須重振民進黨式的威望，甚至祭出「只要黨籍議員敢跑票，就把他們搞到落選」的警告，他們才不敢這麼做。

政論節目《少康戰情室》昨（27）日就台南議長選舉相關議題進行討論，對於有地方人士稱，3位國民黨議員的叛逃，是促成6位民進黨正國會市議員「含淚歸隊」的主因，沈富雄持反對意見，他直言，其實在民進黨中評會主委、綠委賴瑞隆南下進駐後，那些議員就不敢背叛了。

沈富雄解釋，在選舉時，民進黨候選人只要舉著「綠旗」，就會有選票，所有背叛民進黨、在議長選舉投給敵方陣營，並且拿到錢的議員，除非改掛無黨籍，否則就算候選人再有錢、再厲害，下一次的選舉只要沒拿到民進黨的「綠旗」，就一定會落選，而國民黨「沒有這個威」。

沈富雄直言，現在會背叛國民黨的這些議員，其實是黨內的邊緣份子，這些人跟無黨籍很像，也能視情況，隨時在無黨籍和國民黨及之間搖擺，因為國民黨沒有威望、那支「藍旗」沒有用。因此，沈富雄最後建議國民黨，要重振類似民進黨的聲威，警告這些可能跑票的議員：只要他們敢跑、背叛，黨以後就在他們的選區，把他們搞到不會當選。這樣，這些人才會怕。