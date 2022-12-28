總統蔡英文昨（27）日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，會中喊話：「只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年也不用上戰場！」隨後更接受媒體提問。這是蔡自2020年12月12日起，睽違745天後首度公開接受媒體聯訪，引發各界關注。媒體人朱凱翔則諷刺道：「你各位小伙子啊！聽了今上『玉音放送』，還不快去訓練近戰格鬥？」讓大批網友笑翻。

蔡英文昨日在會中表示，她相信絕大多數的人都有一顆熱愛國家的心，都願意為國家盡一份力，都願意為守護我們身邊所愛的人，不計代價、拚盡全力，只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年也不用上戰場。

蔡英文指出，2024年將恢復1年義務役，適用於民國94年後出生的役男。這對她而言是無比艱難的決定，但作為總統，捍衛國家安全並確保國家利益，「讓台灣永續生存是我無可迴避的責任」。

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文寫道：「你各位小伙子啊！聽了今上『玉音放送』，還不快去訓練近戰格鬥？」短短一句話就吸引約3000人按讚、200則留言，迴響熱烈，網友紛紛回應：「超傳神的形容！」「聽到呃……呃……呃……的都想打人了」、「我聽到最後還是少不了ㄜㄜㄜㄜ及ㄚㄚㄚㄚ的語調，是沒有讀稿機了?所以就開始……不演了？」「她看起來就是很慌張……」「不能殲敵於境外就別害我們這些百姓了，還格鬥勒」、「整段話就是一種『別人家孩子死不完』的概念」。

「玉音放送」又稱為「終戰詔書」，1945年8月14日由日本昭和天皇親自宣讀並錄音，隔日由日本放送協會第一放送（今NHK廣播第1頻率）對外廣播。日本天皇在廣播中同意無條件投降，故這也被視為日本投降、第二次世界大戰完全結束的象徵。這是日本天皇的聲音首次向民眾播出，在日本天皇的聲音被尊稱為「玉音」，故有此名。